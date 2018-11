Die Schulpflicht zu verletzen gilt in Deutschland als Ordnungswidrigkeit. Fehlt ein Schüler wiederholt unentschuldigt, suchen die Schulen in der Regel das Gespräch mit Eltern und Schülern. Zeigt das keine Wirkung, können Bußgelder verhängt werden – sowohl gegen die Eltern, als auch gegen Jugendliche ab 14 Jahren.



Wie viel die Schüler zahlen müssen, ist von Bundesland zu Bundesland verschieden: Es beginnt bei 5 Euro und kann bis zu 2.500 Euro kosten, wie in Mecklenburg-Vorpommern. Wird das Geld nicht gezahlt, sind Arbeitsstunden oft eine Alternative. Das Jugendgefängnis ist ansonsten das letzte Mittel, die Möglichkeit besteht in allen Bundesländern. Meist beträgt die Strafe einige Tage oder eine Woche. Im Saarland droht sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten.



In Hamburg mussten in den vergangenen Jahren etwa 30 bis 50 Schulschwänzer ins Gefängnis, in Sachsen-Anhalt bewegten sich die Zahlen zwischen 100 und 200 Jugendlichen. In Rheinland-Pfalz waren es 2017 etwa 30 Schulschwänzer. In einigen Bundesländern geben die Ministerien an, es seien ihnen keine Arrest-Fälle bekannt.