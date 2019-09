Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff (Sachsen-Anhalt)

Quelle: imago

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff ist froh über das CDU-Ergebnis in Sachsen. Die Partei kam laut der ersten Prognose auf 33,5 Prozent. "Und das haben wir auch Michael Kretschmer zu verdanken", sagte Haseloff.



Das Ergebnis sei auch ein Zeichen für die anstehende Regierungsbildung. "Es gibt eine staatspolitische Verantwortung", so Haseloff. Die Parteien in der Mitte müssten nun zusammenrücken. Aktuell regiert die CDU gemeinsam mit der SPD in Sachsen. Die Koalition hat ihre Mehrheit laut Prognose verloren.