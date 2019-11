Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen.

Quelle: Michael Reichel/dpa

Die sächsische Union hat ihren Parteichef Michael Kretschmer im Amt bestätigt. Auf einem Parteitag in Markneukirchen (Vogtland) erhielt der 44 Jahre alte Ministerpräsident bei seiner ersten Wiederwahl als Parteivorsitzender 95,5 Prozent der Stimmen.



Kretschmer führte die Christdemokraten im Freistaat in einer schwierigen Phase zum Erfolg bei der Landtagswahl am 1. September. Auf dem Parteitag äußerte er sich zuversichtlich, dass die derzeitigen Koalitionsverhandlungen mit den Grünen und der SPD zum Erfolg führen.