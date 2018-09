Für die sächsische CDU geht es kommendes Jahr bei der Landtagswahl um die Macht. Dabei wird sie vor allem an der Politik in Berlin gemessen. Das weiß Michael Kretschmer nur zu gut. Seitdem er im Amt ist, ist er unterwegs, stellt sich der Diskussion und den Sorgen der Sachsen.



In seiner Regierungserklärung zu den Ereignissen in Chemnitz warnte er vor einer Pauschalverurteilung einer ganzen Stadt und ihrer Bürger. Ostdeutschland sei ein Seismograf für die Stimmung in ganz Deutschland. Er wird wohl kalkuliert haben, dass seine Aussage, in Chemnitz habe es keine Hetzjagd, keinen Mob und kein Pogrom gegeben, wieder für Diskussionsstoff sorgt.