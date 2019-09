Parallel tagten die sächsischen Grünen bei einem kleinen Parteitag in Dresden. Eine Entscheidung bei den Grünen über die Aufnahme von Sondierungsgesprächen mit CDU und SPD stand am Samstag zunächst noch aus. Ursprünglich war ein Pressestatement der Spitzenkandidaten Katja Meier und Wolfram Günther für den frühen Nachmittag angekündigt gewesen. Im Vorfeld hatten die Parteien bereits informelle Gespräche geführt, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede auszuloten.



Der SPD-Landesvorstand gab bereits zu Wochenbeginn einstimmig grünes Licht für die Aufnahme von Sondierungsgesprächen zur Bildung einer schwarz-grün-roten Koalition. Ein Bündnis aus CDU, Grünen und SPD gilt nach der Landtagswahl am Sonntag als einzige mehrheitsfähige Option in Sachsen. Es werden allerdings schwierige Gespräche erwartet, unter anderem wegen der Differenzen zwischen CDU und Grünen etwa in der Verkehrspolitik oder hinsichtlich des Kohleausstiegs.