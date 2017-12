In den vergangenen Monaten, vor allem aber im Zuge der Flüchtlingskrise, sorgte Sachsen wiederholt für Negativschlagzeilen. Ob pöbelnde Bürger vor einem Flüchtlingsbus in Clausnitz, jubelnde Schaulustige vor einer brennenden Flüchtlingsunterkunft in Bautzen oder die nun schon seit drei Jahren währenden Pegida-Demonstrationen - auch Tillich geriet immer mehr in die Kritik. Eine klare Strategie seiner Regierung und der sächsischen CDU war lange nicht zu erkennen.