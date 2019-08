Teilnehmer des Wahlkampfabschlusses der AfD in Brandenburg.

Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Einen Tag vor den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen stehen für einige Parteien heute die letzten Wahlkampfveranstaltungen an. Vor der Abstimmung in Brandenburg tritt die CDU Bundesparteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer in Potsdam auf.



In Sachsen beendet die AfD in Görlitz als letzte große Partei ihren Wahlkampf. Bereits am Freitag hatten CDU, SPD, Linke und Grüne in dem Bundesland das Werben um Wähler abgeschlossen. Nach jüngsten Umfragen kündigen sich knappe Entscheidungen an.