Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. Symbolbild

Quelle: Stefan Puchner/dpa

Bei Verkehrsunfällen auf glatten Straßen sind am Wochenende zwei Menschen ums Leben gekommen. Beim Zusammenstoß zweier Autos bei Röderaue in Sachsen wurde ein 18-jähriger Beifahrer tödlich verletzt. Insgesamt sechs junge Leute wurden bei dem Unfall verletzt.



Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Wittenberg (Sachsen-Anhalt) ist ein zehn Jahre altes Mädchen gestorben. Auch in Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Rheinland-Pfalz gab es Glätteunfälle - aber überwiegend mit Blechschäden und Leichtverletzten.