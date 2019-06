Hass-Postings sind im Internet weit verbreitet. Symbolbild

Quelle: Silas Stein/dpa

Bei einer gemeinsamen Kabinettssitzung wollen Sachsen und Thüringen beraten, wie sie trotz rückläufiger Fallzahlen weiter gegen Hasspostings im Netz vorgehen können. Die Bekämpfung sei ein Handlungsschwerpunkt beider Sicherheitsbehörden, heißt es in einer Beschlussvorlage.



"Hasspostings führen zur Radikalisierung und untergraben das Verständnis von Meinungsfreiheit", so Thüringens Innenstaatssekretär Udo Götze. In der Sitzung sollen auch Rechtsrockkonzerte und Reichsbürger Thema sein.