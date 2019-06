Jörg Urban spricht auf dem Landesparteitag.

Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Sachsens AfD hat ihren Führungsanspruch im Freistaat bekräftigt. Sachsen wählt am 1. September einen neuen Landtag. Bei der Europawahl war die AfD dort stärkste Kraft geworden. Das Wahlprogramm werde helfen, den Vorsprung auf die CDU auszubauen, sagte Parteichef Jörg Urban.



In dem Programm wird der Moscheebau und Islamunterricht an Schulen abgelehnt. Zudem soll ein ausschließlich heterosexuelles Familienmodell in den Schulen vermittelt werden. Zudem soll es 5.000 Euro pro Neugeborenes geben.