Jörg Urban ist auf Wahlkampftour. Er will die AfD in Sachsen am 1. September zum Wahlsieg führen und auch an diesem Montag geißelt er vor applaudierenden Fans in Dresden die aus seiner Sicht "irrsinnige Energiewende". Sie gefährde "unsere Versorgungssicherheit", besonders energieintensive Industriezweige würden aus dem Land getrieben.