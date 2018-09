Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) lobt die Polizei. Quelle: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) hat nach den Ausschreitungen in Chemnitz am Montag letzter Woche den Einsatz der sächsischen Polizei gegen Kritik verteidigt. Man habe einen "schwierigen Einsatz" gehabt und die Polizei habe diesen "sehr gut bewältigt", sagte Wöller in Dresden nach einer Sondersitzung des Innenausschusses im sächsischen Landtag.



Richtig sei aber auch, dass die Polizei überrascht worden sei, mit welcher Geschwindigkeit rechte Gruppen die Menschen mobilisiert hätten.