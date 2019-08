Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping

Quelle: Peter Endig/zb/dpa

Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) hat vor einer Lesung in Brandis bei Leipzig Morddrohungen erhalten. Die Drohungen seien vor der Lesung aus Köppings Buch "Integriert doch erst mal uns! Eine Streitschrift für den Osten" per Mail eingegangen, sagt ihre Sprecherin.



Köpping habe bei einer Veranstaltung Kommunalpolitiker ermutigt, bei Bedrohungen an die Öffentlichkeit zu gehen. Die "Leipziger Volkszeitung" berichtet, bei der Lesung habe Köpping unter Personenschutz gestanden.