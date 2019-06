Auch ein Michael Kretschmer (CDU) kann mit dem Europawahlergebnis seiner Partei nicht zufrieden sein. In einem Interview mit der "Welt" beschwert sich der sächsische Ministerpräsident darüber, dass der Europawahlkampf seiner Meinung nach mit "wenig Inhalt" und "wenig konkreten Zielen" geführt worden sei.



Das halte er für problematisch, weil man so "den Populisten zu viel Raum" gebe. Nun dürfe man sich nicht wundern, dass die großen Parteien so deutlich an Zuspruch verloren hätten. In Sachsen ist die CDU nach der AfD gar zweitstärkste Kraft geworden.