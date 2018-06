Sachsens neuer Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Sachsens neuer Ministerpräsident Michael Kretschmer hat sich für eine rasche Abschiebung ausreisepflichtiger Flüchtlinge und gegen einen Familiennachzug ausgesprochen. Es sei aus seiner Sicht unumgänglich, dass der Familiennachzug ausgesetzt bleibe, so der CDU-Politiker in der ARD.



Ebenso müsse man es schaffen, "diese vielen Hunderttausend Flüchtlinge, die keinen Status haben, die zurück in ihre Heimatländer müssen, weil sie ausreisepflichtig sind, dass sie unser Land auch wieder verlassen".