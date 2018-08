Stanislaw Tillich gibt seine Ämter ab. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Die CDU in Sachsen hat nach Auffassung ihres Vorsitzenden und Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich den Rechtsextremismus im Land unterschätzt.



Den Vorwurf, das Problem verharmlost zu haben, wies der in diesen Tagen aus seinen Ämtern scheidende CDU-Politiker aber zurück: "Ich würde eher sagen, wir haben die Tragweite des rechtsextremistischen Gedankengutes und seine Verbreitung im Land nicht so wahrgenommen wie sie tatsächlich waren." Man habe sich zu sehr auf einzelne Gebiete konzentriert.