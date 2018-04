Trotz gleicher gesetzlicher Grundlagen kommt die Politik in den Bundesländern zu recht unterschiedlichen Ergebnissen. Etwa bei der Anerkennung von Flüchtlingen aus einem bestimmten Herkunftsstaat in verschiedenen Bundesländern. Ein weiteres Beispiel für große Differenzen sehen die Sachverständigen in der Einbürgerungspolitik. Obwohl das Staatsangehörigkeitsgesetz bundesweit gilt, liegt die Einbürgerungsrate in Hamburg mehr als doppelt so hoch wie in Bayern. Denn die Bundesländer interpretieren Ermessensspielräume unterschiedlich und ergreifen jeweils eigene Maßnahmen, um eine Einbürgerung entweder zu erschweren oder aber zu erleichtern.