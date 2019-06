"Ich habe meine inhaltlichen Bedenken in den Ratssitzungen geäußert und die betreffenden Punkte fristgerecht deutlich und kritisch hinterfragt", stellt sie fest. Die abweichende Meinung werde jedoch nur in der Langfassung von rund 270 Seiten wiedergegeben, nicht aber in der Kurzfassung. Die aber sei in der Regel die, die von Journalisten gelesen werde. Transparenz mangelhaft, kritisiert Messari-Becker. Und das ausgerechnet bei einem Gutachten, das sich mit demokratischer und ökologischer Legitimation von Umweltpolitik befasst.