Trump auf erster Asien-Reise Quelle: Kyodo/dpa

Zum Auftakt seiner Asienreise hat US-Präsident Donald Trump vor dem Hintergrund der Koreakrise ausdrücklich die Stärke des US-Militärs in der Region betont. Die USA könnten allen Bedrohungen in dieser Weltgegend entgegentreten, sagte Trump in Japan.



Er nannte Nordkorea und dessen Anführer Kim Jong-Un dabei nicht beim Namen. Trump wird die Region fast zwei Wochen lang besuchen. Eines der zentralen Themen wird der Konflikt mit Nordkorea wegen dessen Raketen- und Atomprogramm sein.