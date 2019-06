Und schon Freitag kommt ein Fußball-Held: Claudemir Jeronimo Barreto - bekannt als Cacau. Der gebürtige Brasilianer spielte in der National-Elf, war Torschütze bei der Fußball-WM 2010. Heute ist er Integrationsbeauftragter beim Deutschen Fußball Bund. "Bei uns steht niemand im Abseits - Wir bleiben am Ball für Weltoffenheit, Demokratie und Toleranz"- so das Motto der Ostritzer zum Fußball-Jubiläum.



Für Samstag sind auch Kundgebungen und Demonstrationen breiter Bündnisse und linker Gruppen angekündigt. Um was es hier geht, das hat am Donnerstagabend eine Lesung auf dem Fußballplatz in Ostritz klar gemacht: "Annes Kampf". Eine Gegenüberstellung von Zitaten aus dem Tagebuch von Anne Frank und aus Adolf Hitlers "Mein Kampf". Anne Frank wäre dieser Tage 90 Jahre alt geworden. Das jüdische Mädchen war 15 Jahre alt, als sie 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen sterben musste. Wir wissen doch, wie alles geendet hat.