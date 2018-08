Der Nationalpark Sächsische Schweiz. (Archivbild) Quelle: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/ZB

Rauchwolken über der Postkartenidylle: Im Nationalpark Sächsische Schweiz mit der berühmten Bastei kämpfen Feuerwehrleute gegen einen kleineren Waldbrand. "Der Brand befindet sich in teilweise schwer zugänglichem Gebiet", hieß es im Landratsamt.



Feuerwehrleute würden deshalb von Mitarbeitern der Bergwacht und Höhenrettung gesichert und abgeseilt. Der Brand war im Basteigebiet in der Nähe des Hirschgrundes am Felsen Kraxelbrüderscheibe ausgebrochen. Die Ursache steht noch nicht fest.