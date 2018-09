Daniel Küblböck (Archiv). Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Die kanadische Küstenwache sucht mit einem Überwachungsflugzeug und einem Helikopter in der Labrador See nach dem vermissten deutschen Sänger Daniel Küblböck. Ferner seien zwei Aida-Kreuzfahrtschiffe an der Suche beteiligt. Zwei weitere Suchschiffe würden erwartet. Das sagte ein Sprecher der Coast Guard in Halifax.



Der 33-jährige Entertainer ("Deutschland sucht den Superstar") war laut Aida Cruises bei einer Kreuzfahrt von Hamburg nach New York bei Neufundland über Bord gegangen.