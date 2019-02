Nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Chicago wurden formelle Anschuldigungen gegen den Musiker R. Kelly in zehn Fällen erhoben. Diese stammen aus den Jahren 1998 bis 2010 und drehen sich um vier teils minderjährige Opfer, erklärte Staatsanwältin Kim Foxx. Drei der Opfer waren zum Zeitpunkt des mutmaßlichen Missbrauchs zwischen 13 und 16 Jahren alt. Am 8. März soll der 52-Jährige den Angaben zufolge vor Gericht erscheinen.