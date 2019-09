Gunther Emmerlich in seinem Haus in Dresden.

Quelle: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Der Sänger und Entertainer Gunther Emmerlich feiert heute in Dresden seinen 75. Geburtstag. Opernrollen, Liederabende, Konzerte, Moderationen: Obwohl er inzwischen zehnfacher Opa und längst im Rentenalter ist, kommt beruflicher Ruhestand für ihn nicht in Frage. Neben der Musik ist das Schreiben für Emmerlich zur Leidenschaft geworden.



"Ich arbeite gerade an meinem vierten Buch", sagt der gebürtige Thüringer. Weil die Zeit vergeht, enthält es wie schon die drei Vorgänger neu Erlebtes und Gelebtes.