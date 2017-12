Sie galt als "Mama Soul" und Pionierin der Blues-Musik in Deutschland: Joy Fleming, stimmgewaltige Sängerin aus Mannheim. Mehr als 50 Jahre lang wirkte sie in der regionalen und bundesweiten Musikszene und riss Zuschauer bei Konzerten mit Witz und Leidenschaft mit. Direktor Udo Dahmen von der Popakademie Baden-Württemberg würdigte Fleming einmal als herausragende Soulsängerin der ersten Stunde in Deutschland. Jetzt ist die Sängerin im Alter von 72 Jahren in Hilsbach (Rhein-Neckar-Kreis) gestorben. "Sie ist auf der Couch friedlich eingeschlafen", sagte ihr Sohn und Manager Bernd Liebenow.