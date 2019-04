Stevie Nicks von Fleetwood Mac in New York. Archivbild

Quelle: Charles Sykes/Invision/dpa

Die legendäre britisch-amerikanische Band Fleetwood Mac hat wegen einer Erkrankung von Sängerin Stevie Nicks (70) mehrere Konzerte in Nordamerika abgesagt. Auch ein geplanter Auftritt beim bekannten Jazz-Fest in New Orleans am 2. Mai werde gecancelt, teilten die Veranstalter mit.



Nicks leidet an einer Grippe. Die Sängerin befinde sich aber schon auf dem Weg der Besserung, zitierte das Musikblatt "Rolling Stone" aus einer Mitteilung des Sprechers der Band.