Krammel: Gerade was Cyber-Mobbing betrifft, habe ich schon den Eindruck, dass es in dieser Hinsicht zumindest in der Theorie nicht allzu viel Nachholbedarf gibt. Vielen Jugendlichen ist bewusst, welch schlimme Auswirkungen Verleumdung, Belästigung oder Nötigung im virtuellen Raum auch auf das reale Leben haben. Anders sieht es beim Thema sexualisierte Selbstdarstellung aus. Jugendliche denken immer noch, sie würden sich in einem geschützten Raum bewegen, wenn sie beispielsweise Nacktfotos von sich verschicken oder posten. Dass ein solches Foto zwar vielleicht über einen Messenger-Dienst zunächst verschlüsselt ist, am Ende aber wieder für Dritte auf dem Gerät des Empfängers eingesehen werden kann, scheint vielen nicht bewusst zu sein. Einmal gepostet oder verschickt, ist ein solches Foto in der Welt und kaum mehr zurückzuholen.