Iranische Studenten protestieren in der Universität von Teheran Quelle: ap

Die Proteste in Iran geraten immer mehr außer Kontrolle. Innenpolitisch hat Präsident Ruhani seine Versprechungen auf wirtschaftliche Besserung und mehr gesellschaftliche Freiheiten nicht eingelöst und bekommt trotz des erfolgreichen Atomdeals mit dem Westen jetzt dafür die Quittung. Spontan gehen Tausende in vielen Städten in Iran auf die Straße. Was mit der Kritik an den hohen Preisen und der Wirtschaftspolitik der Regierung begann, hat inzwischen das ganze System erfasst.