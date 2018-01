Sam Rockwell und Frances McDormand im Film «Three Billboards». Quelle: -/Twentieth Century Fox/dpa

Die Tragikomödie "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ist der große Gewinner der diesjährigen Preise von Hollywoods Schauspielerverband SAG. Der Film gewann bei der Gala in Los Angeles den Preis für das beste Ensemble. Außerdem bekamen Frances McDormand die Trophäe als beste Hauptdarstellerin und Sam Rockwell als bester Nebendarsteller.



Weitere SAG-Trophäen gewannen Gary Oldman für seine Hauptrolle in "Darkest Hour" und Allison Janney für ihre Nebenrolle in "I, Tonya".