Saisonarbeiter bei der Spargelernte.

Quelle: Arne Dedert/dpa

Die Spargelbauern in Deutschland haben Probleme, genug Erntehelfer zu engagieren. Für das mühsame Stechen per Hand lassen sich kaum noch Arbeitskräfte auftreiben. Saisonarbeiter, die oft aus Osteuropa kommen, finden auch in ihrer Heimat genug Jobs.



"In den letzten fünf Jahren wurde es immer schwieriger, Erntehelfer zu bekommen", sagt Miriam Adel vom Spargel-Erzeugerverband Franken. Vor allem die Zahl der Arbeiter aus Polen sei stark gefallen. Heute seien sie "fast eine Seltenheit".