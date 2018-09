Eröffnung des Freibades Sonnenbad in Karlsruhe. Quelle: Uli Deck/dpa

Ab ins Freibad - trotz klirrender Februar-Kälte. Im Karlsruher Sonnenbad ist die Freibadsaison eröffnet worden. Etwa 30 Schwimmer sprangen in das 27,5 Grad warme Wasser. Das Bad ist nach Betreiberangaben bundesweit als erstes am Start. In München gibt es allerdings ein ganzjährig betriebenes Freibad.



Das Sonnenbad ist von Ende Februar an bis durchgehend zum 1. Advent geöffnet - bei jedem Wetter. Der Eintritt kostet 4,20 plus 2 Euro Wasser-Heizzuschlag bis zum Mai und von September an.