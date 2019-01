Paul Zabel: Ich bin die ersten Tage nur mit T-Shirt rumgelaufen, während alle anderen hier eine Winterjacke getragen haben. Die Temperatur-Empfindung in der Antarktis ist schon eine andere. Und auch die Umstellung vom Leben im Eis zurück in die Zivilisation ist in den ersten Tagen anstrengend gewesen. Die ganzen Geräusche und Gerüche - wenn man in der Antarktis draußen ist, man hört den Wind und sonst nichts.