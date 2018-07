Polizeiabsperrungen in Südengland Quelle: dpa

Die im südenglischen Amesbury mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok in Berührung gekommene Frau ist tot. Die 44-Jährige sei am Sonntagabend in einem Krankenhaus in Salisbury gestorben, teilte die Polizei mit. Ein 45-Jähriger, der dem Gift am 30. Juni ebenfalls ausgesetzt war, befinde sich weiter im kritischen Zustand.Wegen des Todes der Frau seien nun Mordermittlungen aufgenommen worden, erklärte die Polizei.