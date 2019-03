Wer nicht weiß, was hier vor einem Jahr geschehen ist, würde es auch nicht ahnen. Salisbury, ein malerisches, 45.000 Einwohner umfassendes Kleinod, ist eine verschlafe Stadt mit einer beeindruckenden Kathedrale, gut 125 Kilometer westlich von London gelegen. Der berühmte prähistorische Steinkreis Stonehenge liegt ganz in der Nähe. Ein geschichtsträchtiges Pflaster also, auf dem sich am 4. März 2018 ein Spionage-Thriller ereignete, der international hohe Wellen schlug.



Der frühere russische Doppelagent Sergej Skripal und seine 33-Jährige Tochter wurden an diesem Märztag bewusstlos auf einer Parkbank mitten in Salisbury gefunden. Offiziellen britischen Angaben zufolge wurden die beiden mit dem Nervengift Nowitschok vergiftet. Die Skripals befanden sich in kritischem gesundheitlichem Zustand, erst einige Wochen später konnten sie aus dem Krankenhaus entlassen werden. Vier Monate später kam es zu einem weiteren Vergiftungsfall in der Nähe, diesmal mit Todesfolge: Eine Frau kam mit dem Parfümflakon in Berührung, in dem das Nowitschok-Gift vorher transportiert worden war.