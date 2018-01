Wir treffen Salman Rushdie in Manhattan in der 25. Straße in einem schicken "Co-Working-Space": Büro- und Konferenzräume, die mit anderen geteilt werden. Rushdie, über dem immer noch die Fatwa - das islamische Todesurteil - schwebt, das Irans einstiger religiöser Führer Ayatollah Khomeini über ihn verhängt hat, und auf den ein Kopfgeld von mittlerweile vier Millionen Dollar ausgesetzt ist, lebt seit dem Jahr 2000 in New York.