Die Salzburger Festspiele finden noch zum bis 31. August statt.

Quelle: Barbara Gindl/APA/dpa

Mit einer engagierten und technisch aufwendigen Neuinszenierung von Ferenc Molnars dramatischer Milieustudie "Liliom" hat der ungarische Regisseur Kornel Mundruczo bei den Salzburger Festspielen sein gefeiertes Debüt gegeben.



In der Titelrolle des Frauenhelden Liliom, eines windigen Rummelplatzgehilfen, war Jörg Pohl zu erleben, Mitglied des Hamburger Thalia-Theaters, mit dem das Stück koproduziert wurde. An seiner Seite spielte Maja Schöne, ebenfalls fest am Thalia-Theater engagiert, Lilioms Geliebte Julie.