Villazón ist designierter Intendant der Salzburger Mozartwoche.

Bei der Salzburger Mozartwoche gibt es in den nächsten fünf Jahren "Mozart pur". Rolando Villazon, designierter Intendant des Traditionsfestivals, kündigte an, er wolle während seiner Amtszeit ausschließlich Werke von Wolfgang Amadeus Mozart aufführen. "Die ganze Stadt soll Mozarts Geburtstag feiern", wünscht sich der Startenor.



Die diesjährige Mozartwoche startete heute und dauert bis zum 4. Februar. Das Festival wird seit 1956 immer rund um Mozarts Geburtstag am 27. Januar veranstaltet.