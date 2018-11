Es liegt eine Verbalnote der tunesischen Behörden vor, für die sich das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration seit Monaten im permanenten Austausch mit den Bundesbehörden eingesetzt hat. NRW-Minister Joachim Stamp

Das Verwaltungsgericht bestätigte inzwischen, dass man neue Unterlagen und Erkenntnisse aus Tunesien bekommen habe, die jetzt bewertet werden müssten. Die Verbalnote sei am 31. Oktober bei Gericht eingegangen und wurde heute den Anwälten von Sami A. übermittelt. Möglicherweise werde sich das Gericht nächste Woche eingehender zu dem Fall äußern, so ein Sprecher. Vom Außenministerium und dem BaMF gab es zunächst keine Stellungnahmen zu dem Fall.



Sami A. gilt als radikaler Gefährder, der Mitglied der Leibgarde von Osama bin Laden gewesen sein soll. Der Tunesier lebte bis zu seiner Abschiebung seit mehr als zehn Jahren in Deutschland. Er war am 13. Juli 2018 unrechtmäßig nach Tunesien abgeschoben worden, denn das Oberverwaltungsgericht Münster hatte die Abschiebung als "offensichtlich rechtswidrig" verurteilt. Der zuständige Minister Joachim Stamp (FDP) war danach für sein Vorgehen kritisiert worden.