Die Nichtregierungsorganisation Pro Asyl forderte anlässlich des bevorstehenden dritten Jahrestages der Abschiebungen nach Afghanistan Mitte Dezember die Innenminister der Bundesländer auf, die Abschiebungen "endlich zu stoppen". Seit 2016 habe sich die Lage in Afghanistan immer weiter verschlechtert. Gleichzeitig sei die Annahme des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und mancher Verwaltungsgerichte, junge Männer könnten sich in Afghanistan ein Auskommen schaffen, mehr als spekulativ, hieß es in einer Pressemitteilung von Dienstag mit Verweis auf die sehr hohe Arbeitslosigkeit in Afghanistan.