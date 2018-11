Abschiebeflug vom Flughafen Leipzig-Halle nach Kabul

Quelle: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Trotz der Eskalation der Gewalt in Afghanistan hat Deutschland eine weitere Gruppe von afghanischen Flüchtlingen abgeschoben. Mit einem aus Leipzig-Halle kommenden Flugzeug trafen 14 abgelehnte Asylbewerber in Kabul ein, bestätigte das Bundesinnenministerium.



Laut Ministerium handelte es sich "ausnahmslos um Straftäter sowie Personen, die hartnäckig eine Mitwirkung an der Identitätsfeststellung verweigern". In Leipzig hatte es vor dem Flug Proteste gegen die umstrittene Abschiebung gegeben.