Die Welt läutet das neue Jahr ein. Quelle: Yvo Salinas/Agencia Uno/dpa

Lange bevor in Mitteleuropa die Sektkorken knallen, beginnt das neue Jahr für einige Inselstaaten im Pazifik. Andere feiern erst Stunden später. Bis das Jahr 2018 in allen Zeitzonen angekommen ist, dauert es ganze 26 Stunden.



Bereits um 11 Uhr Mitteleuropäischer Zeit (MEZ) wird in Samoa das neue Jahr eingeläutet. Eine Stunde später wird in Neuseelands Hauptstadt Auckland der Jahreswechsel gefeiert. Die Menschen in New York City müssen sich dagegen bis 3 Uhr morgens (MEZ) gedulden.