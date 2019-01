Tausende Menschen sind zum siebten Mal durch Belgrad gezogen.

Quelle: Darko Vojinovic/AP/dpa

Tausende Serben sind in Belgrad erneut auf die Straße gegangen, um gegen die Führung unter dem rechtsnationalen Präsidenten Aleksandar Vucic zu demonstrieren. Am siebten Samstag in Folge zogen die Teilnehmer durch die Innenstadt und zum Gebäude des staatlichen Fernsehens RTS.



Hinter der Protestbewegung steht eine Allianz von Oppositionsparteien. Ausgelöst hatte sie der Angriff auf den Vorsitzenden der Serbischen Linken, Borko Stefanovic, im November. Die Täter sind bis heute unbekannt.