Die Demonstration gegen Regierungschef Babis in Prag.

Quelle: Kateøina Šulová/CTK/dpa

Die Regierungskrise in Tschechien hat das Gedenken an den Beginn der sogenannten Samtenen Revolution überschattet. Tausende Menschen forderten auf einer Demonstration in Prag den Rücktritt von Ministerpräsident Andrej Babis. Der Multimilliardär steht wegen einer Korruptionsaffäre unter Druck.



Die brutale Niederschlagung einer Studentendemonstration in Prag hatte am 17. November 1989 die Samtene Revolution, also die demokratische Wende in der damaligen Tschechoslowakei, ausgelöst.