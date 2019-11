Wolfgang Schäuble im Bundestag.

Am 30. Jahrestag der Samtenen Revolution hat Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble in Prag dazu aufgerufen, Europa zu stärken und Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen. Vielen erscheine es heute selbstverständlich, dass wir in Freiheit und Demokratie und in einem Europa der offenen Grenzen lebten, so Schäuble.



"Die Lehre von 1989 ist: nichts muss so bleiben, wie es ist", mahnte der CDU-Politiker bei einem Festakt im tschechischen Nationalmuseum.