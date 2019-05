Die liberale Partei Ciudadanos erzielte 15,8 Prozent, das Linksbündnis Unidas Podemos 14,3 Prozent und die rechtspopulistische Partei Vox 10,3 Prozent. Damit zieht die 2013 gegründete Bewegung mit einer starken Fraktion ins Nationalparlament in Madrid ein - als erste rechtspopulistische Partei seit Jahrzehnten. Noch 2016 hatte Vox lediglich 0,2 Prozent der Stimmen bekommen.



"Wir sind hier, um zu bleiben. Das ist erst der Anfang!", rief Vox-Chef Santigo Abascal am späten Abend einer jubelnden Menschenmenge in der Hauptstadt zu. Die mit Parolen wie "Spanien den Spaniern!" angetretene Partei steht für politischen Autoritarismus, hat viele Anhänger des früheren Diktators Franco in ihren Reihen und nimmt sich die Regierungen in Ungarn und Italien zum Vorbild.