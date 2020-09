Pete Buttigieg (L) und Bernie Sanders (Archiv)

Quelle: -/CNN via ZUMA Wire/dpa

Ohne Gewissheit über den Gewinner aus der ersten Vorwahl in Iowa geht das Rennen der demokratischen US-Präsidentschaftsbewerber in eine neue Runde. Als Hauptkonkurrenten gelten an diesem Dienstag in New Hampshire der linke Senator Bernie Sanders und Pete Buttigieg.



Sie lieferten sich in Iowa ein Kopf-an-Kopf-Rennen und erklärten sich beide zum Sieger. In Iowa hatten technische Pannen die Wahlen überschattet. Die Ergebnisse sprechen bislang für Buttigieg. Sanders will eine Überprüfung.