Lange ist bezweifelt worden, dass Deutschland für die Mafia mehr ist als Drogenabsatzmarkt und Rückzugsgebiet für Mafiosi, denen es in ihrer Heimat zu brenzlig geworden ist. Die Aktion "Polliono", bei der am Mittwoch allein hierzulande 14 Menschen festgenommmen wurden, spricht eine andere Sprache. Der deutsch-italienische Journalist und Mafia-Kenner Sandro Mattioli warnt davor, die Mafia zu unterschätzen. Das Bewusstsein für die Gefahren durch Mafia und andere organisierte Kriminalität seien "absolut mangelhaft", sagt er im ZDF-Interview. Er bezeichnet sie als Gefahr für Demokratie und Wirtschaft in Deutschland. "Die Gefahr ist natürlich, dass die Mafia systematisch Teile der Gesellschaft unterwandert", sagt Mattioli.