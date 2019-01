Leroy Sané (re.) zeigte sich gegen den FC Liverpool in Topform

Quelle: reuters

Manchester City hat Tabellenführer FC Liverpool die erste Saisonniederlage beigebracht und in der Premier League die Chancen auf die Titelverteidigung gewahrt. Die Citizens besiegten die Reds 2:1 (1:0) und verkürzten als neuer Tabellenzweiter den Abstand auf das Team von Jürgen Klopp auf vier Punkte.



In der 18.Minute fehlten Liverpool nur Zentimeter zur Führung: Mane traf den Innenpfosten, Sekunden später klärte Stones einen Abpraller von der Linie. Aguero brachte City in Führung (40.), Firmino glich aus (72.). Das Siegtor erzielte Leroy Sane, sein Schuss landete vom Innenpfosten im Netz (72.).