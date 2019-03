Das Segelschiff «Gorch Fock». Archivbild

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) will den Zahlungsstopp für die Sanierung der "Gorch Fock" aufheben. Die Arbeiten sollen am Montag fortgeführt werden, sagte sie. Bei der Sanierung des Segelschulschiffs der Marine durch die Werft im niedersächsischen Elsfleth kam es zu erheblichen Kostensteigerungen.



Bei den Arbeiten fielen immer neue Schäden auf. In weiten Teilen komme die Sanierung inzwischen einem Neubau gleich. Gegen die ehemalige Werft-Leitung wurden Untreue-Vorwürfe erhoben.