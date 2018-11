Der Wagner-Konzertsaal in Riga. Archivbild Quelle: Alexander Welscher/dpa

Lettlands Regierung will rund 20 Millionen Euro in den Wagnersaal in der Hauptstadt Riga investieren. Damit soll das Gebäude für die Zwecke der staatlichen Konzertagentur Latvijas Koncerti hergerichtet werden. Das sagte Finanzministerin Dana Reizniece-Ozola nach der Kabinettssitzung im lettischen Rundfunk.



Eingesetzt werden sollen dafür Mittel aus dem lettischen Staatshaushalt und aus EU-Fördertöpfen. Richard Wagner (1813-1883) war von 1837 bis 1839 in Riga Kapellmeister.